È un'abitudine comune ma pericolosa per il corpo e la salute: perché non dovremmo accavallare le gambe (Di martedì 5 maggio 2020) Accavallare le gambe è una posizione molto comune che la gente adotta quando si siede; molti di noi lo fanno automaticamente, senza neanche accorgersene. Questa posizione è elegante e sexy e spesso associata alla femminilità. Siamo abituati ad accavallare le gambe, ma molti non sanno che può avere gravi conseguenze per la salute e il corpo. Ecco quali. Mantenere una particolare postura per ore può portare a una condizione chiamata paralisi del nervo peroneo. Tra le posture "particolari" che molto probabilmente causano questa paralisi del nervo peroneo c'è anche la posizione a gambe accavallate. Nel 2010, diversi studi hanno dimostrato che quando si sta seduti a lungo con le gambe accavallate, la pressione sanguigna nel corpo aumenta. Anche se non si hanno problemi di pressione sanguigna, quindi, ...

