Arresti a Salerno, la reazione di Tofalo: “Un sistema marcio che deve essere scardinato” (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Quello che emerge dalle immagini pubblicate oggi dalla Guardia di Finanza di Salerno, nell’ambito dell’operazione nell’area portuale, è sconcertante. Un sistema marcio che deve essere scardinato mettendo in campo ogni risorsa e applicando provvedimenti severissimi nei confronti di chi ha abusato della propria posizione per trarre benefici personali. Si tratta di un episodio gravissimo e intollerabile che da rappresentante del governo, da cittadino e da salernitano condanno fermamente”, scrive in una nota il Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. “La legalità ha bisogno di una ‘manutenzione’ quotidiana e ad assicurala sono i nostri uomini e le nostre donne in divisa – scrive Tofalo – Grazie alle Forze dell’Ordine e di Polizia sempre a lavoro ... Leggi su anteprima24 Porto di Salerno - scoperto traffico internazionale di rifiuti : 39 arresti (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Quello che emerge dalle immagini pubblicate oggi dalla Guardia di Finanza di, nell’ambito dell’operazione nell’area portuale, è sconcertante. Unchescardinato mettendo in campo ogni risorsa e applicando provvedimenti severissimi nei confronti di chi ha abusato della propria posizione per trarre benefici personali. Si tratta di un episodio gravissimo e intollerabile che da rappresentante del governo, da cittadino e da salernitano condanno fermamente”, scrive in una nota il Sottosegretario alla Difesa Angelo. “La legalità ha bisogno di una ‘manutenzione’ quotidiana e ad assicurala sono i nostri uomini e le nostre donne in divisa – scrive– Grazie alle Forze dell’Ordine e di Polizia sempre a lavoro ...

cronacacaserta : 69 arresti, maxi blitz della Finanza per traffico internazionale di rifiuti - salernonotizie : Operazione Tortuga, 69 arresti al porto di Salerno: blitz all’alba della Finanza - PupiaTv : Traffico di rifiuti e corruzione al Porto di Salerno: 39 arresti in Campania - - sabrinatehilim : RT @surianof: Traffico di rifiuti nel porto di Salerno, 39 persone ai domiciliari via @fanpage - surianof : Traffico di rifiuti nel porto di Salerno, 39 persone ai domiciliari via @fanpage -

Ultime Notizie dalla rete : Arresti Salerno Gli affari sporchi nel porto di Salerno: maxi blitz all'alba, 69 arresti Il Mattino Traffico internazionale di rifiuti al Porto di Salerno: 39 arresti della Finanza

Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno dato esecuzione ad una ordinanza cautelare emessa dal GlP presso il Tribunale d ...

Affari illeciti e traffico di rifiuti nel porto di Salerno, 69 arresti

Traffico di rifiuti nel porto di Salerno, 39 persone ai domiciliari La Guardia di Finanza di Salerno sta eseguendo dall'alba di oggi, 5 maggio, una ordinanza per 69 persone: sono accusate a vario tito ...

Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno dato esecuzione ad una ordinanza cautelare emessa dal GlP presso il Tribunale d ...Traffico di rifiuti nel porto di Salerno, 39 persone ai domiciliari La Guardia di Finanza di Salerno sta eseguendo dall'alba di oggi, 5 maggio, una ordinanza per 69 persone: sono accusate a vario tito ...