Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2020 ore 18 | 15

(Di lunedì 4 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 4 MAGGIOORE 18.05 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAANCHE PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO SU VIA PORTUENSE ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ALTEZZA LAGO DI TRAIANO. PRESTARE ATTENZIONE SPOSTIAMOCI SU VIA CASILINA, INCOLONNAMENTI TRA TORRE GAIA E LAGHETTO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SITUAZIONE ANALOGA SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E VILLANOVA NELLE DUE DIREZIONI PRESTARE ATTENZIONE SULL’A1 FIRENZE, PRESENZA DI PERSONALE SU STRADA PER LAVORI A CURA DI AUTOSTRADE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO IN DIREZIONE DIANCHE SULL’A12CIVITAVECCHIA, PERSONALE SU STRADA PER LAVORI A CURA DI AUTOSTRADE TRA ...