Un posto al sole | gli attori di Arianna e Filippo fanno una confessione

(Di lunedì 4 maggio 2020) Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso: “Sentiamo il dovere di proteggere la nostra famiglia” Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso dal 2009 vestono i panni diLandi eSartori in Unal. Il set è stato galeotto per i due che sono marito e moglie nella vita reale. Hanno una bambina di quattro anni,, e un’altra in arrivo a fine giugno. Intervistati dal settimanale Gente, glidihanno raccontato come stanno vivendo questo periodo di isolamento forzato. Confessa Michelangelo Tommaso: “Sento il dovere di proteggere la mia famiglia. La gioia di questo momento è fare i genitori a tempo pieno. Samanta ha un’energia calma e materna che mi rassicura: è lei la mia forza. In questi frangenti si vede la tenuta della coppia e noi, per fortuna, andiamo d’accordo”. I due ...