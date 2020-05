Terremoto Trapani | scossa di magnitudo 3 3 | la situazione

vincenzo9718 : Raga comunque ci sono state delle scosse di terremoto in Sicilia tra Trapani e provincia.. Voi l'avete sentito? #terremoto - Vito302 : RT @INGVterremoti: [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 3.0 e 3.5 ore 19:14 IT del 04-05-2020, prov/zona Trapani #INGV_24362371 https://… - zazoomnews : Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 in provincia di Trapani - #Scossa #terremoto #magnitudo - QuestionmarkQQQ : RT @blogsicilia: Terremoto nel Trapanese, sisma di magnitudo 3.3, epicentro a tre chilometri da Paceco - - blogsicilia : Terremoto nel Trapanese, sisma di magnitudo 3.3, epicentro a tre chilometri da Paceco - -

