Sars-CoV-2, fase 2: come correre e pedalare in sicurezza (Di lunedì 4 maggio 2020) Non è il “liberi tutti”. Dobbiamo continuare a rimanere a casa il più possibile e soprattutto dobbiamo fare attenzione a mantenerci sempre a distanza di sicurezza, indossando sempre guanti e mascherine che non debbono mai mancare quando ci troviamo nei luoghi chiusi. Ma il lockdown più stretto per frenare la diffusione del virus Sars-CoV-2, responsabile del temuto Covid-19, è alle spalle a meno che non si sia una ripresa dei contagi. A gioire sono soprattutto gli sportivi: il nuovo Decreto permette infatti l’attività fisica, con corse nei parchi e in bici, secondo le indicazioni. Ma anche questa ripresa deve essere “intelligente” e rispettosa degli altri. Non forzate dopo il riposo L’errore più grande che si può fare, mettendo a repentaglio il benessere di muscoli e articolazioni magari leggermente ... Leggi su dilei L'anticorpo monoclonale che è in grado di neutralizzare il Sars-CoV2

Coronavirus - come funziona il remdesivir : “Così il farmaco contro Ebola inibisce la replicazione di Sars Cov 2” (Di lunedì 4 maggio 2020) Non è il “liberi tutti”. Dobbiamo continuare a rimanere a casa il più possibile e soprattutto dobbiamo fare attenzione a mantenerci sempre a distanza di, indossando sempre guanti e mascherine che non debbono mai mancare quando ci troviamo nei luoghi chiusi. Ma il lockdown più stretto per frenare la diffusione del virus-CoV-2, responsabile del temuto Covid-19, è alle spalle a meno che non si sia una ripresa dei contagi. A gioire sono soprattutto gli sportivi: il nuovo Decreto permette infatti l’attività fisica, con corse nei parchi e in bici, secondo le indicazioni. Ma anche questa ripresa deve essere “intelligente” e rispettosa degli altri. Non forzate dopo il riposo L’errore più grande che si può fare, mettendo a repentaglio il benessere di muscoli e articolazioni magari leggermente ...

Il sindaco di Santa Marina (Salerno) rifiuta le mascherine della Regione Campania Il sindaco di Santa Marina, nel Salernitano, si dice pronto a "rinunciare alla fornitura di mascherine" della regione ...

Il punto alle ore 23.59 di ieri con il focus dei positivi in Campania ripartiti per provincia: Totale positivi: 4.498; Totale tamponi: 90.543; Totale deceduti: 366; Totale guariti: 1.421 (di cui 1389 ...

