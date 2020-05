Sampdoria, lo Sporting fa muro per Fernandes: in ballo 5 milioni (Di lunedì 4 maggio 2020) Sporting Lisbona e Sampdoria potrebbero finire davanti alla Fifa, per un contenzioso riguardante una clausola presente nell’accordo per il trasferimento di Bruno Fernandes dalla società blucerchiata al club portoghese. Nel 2017, quando Fernandes si trasferì in Portogallo, la Samp incassò 8,5 milioni di euro (più altri 0,5 milioni di eventuali bonus) e ottenne il diritto … L'articolo Sampdoria, lo Sporting fa muro per Fernandes: in ballo 5 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 4 maggio 2020)Lisbona epotrebbero finire davanti alla Fifa, per un contenzioso riguardante una clausola presente nell’accordo per il trasferimento di Brunodalla società blucerchiata al club portoghese. Nel 2017, quandosi trasferì in Portogallo, la Samp incassò 8,5di euro (più altri 0,5di eventuali bonus) e ottenne il diritto … L'articolo, lofaper: inè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

