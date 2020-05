Saipem vince maxi contratto per progetto Baltic Pipe

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) –si è aggiudicata unda parte di Gaz-System per il trasporto e l’installazione di un gasdotto tra Danimarca e Polonia nel Maro. Il, firmato dalla sua controllata nel Regno UnitoLtd, vale circa 280 milioni di euro. Ilè un’infrastruttura strategica sviluppata da una joint venture tra Gaz-System ed Energinet.dk ed è cofinanziato dall’Unione Europea in quanto è finalizzato alla realizzazione di un nuovo corridoio intereuropeo del gas per la fornitura diretta di questa dalla Norvegia in Polonia, Danimarca e nei paesi confinanti. In particolare, ilcomprende la realizzazione di circa 275 chilometri di gasdotto rivestito di cemento tra Danimarca e Polonia, a profondità comprese tra 4 e 57 metri, che sarà installato dalle navi...