Nina Moric contro la madre di Favoloso a Live Non è la D' Urso | Devi dirmi grazie

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 maggio 2020) Torna a parlare Loredana Fiorentino, la mamma di Luigi Mario. E' stata negli ultimi mesi protagonista della vicenda che vede suo figlio eai ferri corti, con una partita che si giocherà in tribunale. "Sono delusa e amareggiata da", dice la Fiorentino aNon; la D'. Poi lala accusa senza peli sulla lingua: "La signora Fiorentino devese; venuta in tv". Adessochiede rispetto. Ribadisce che la sua denuncia nei confronti di; stata fatta con un avvocato perché complessa nella ricostruzione dei fatti che ha raccontato alla Procura. "Ho ricominciato a vivere", dice. Ha ritrovato la serenità con suo figlio Carlos e con il suo ex marito, Fabrizio Corona.