Nicolas Cage sarà Joe Exotic in una serie tv prodotta da CBS

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 4 maggio 2020) Saràa interpretare l'ormai famoso Joe, star di Tiger King, in una nuovatelevisiva.interpreterà Joein una nuovatvda Imagine Television Studios e CBS Television Studios. Il progetto sarà composto da otto episodi e si ispirerà all'articolo Joe: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild scritto da Leif Reigstad per Texas Monthly. La, che verràdopo il successo di Tiger King, riproporrà la storia di Joe Schreibvogel/Joe, il bizzarro proprietario di uno zoo in Oklahoma, seguendo la trasformazione dell'uomo nel personaggio che lui stesso ha creato.sarà per la prima volta protagonista di unatv dopo ...