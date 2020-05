I malati di Coronavirus scendono sotto quota 100mila. Ancora 195 vittime nelle ultime 24 ore. Continua il calo dei ricoveri e ci sono 1.225 guariti in più (Di lunedì 4 maggio 2020) Sono attualmente 99.980, con una decrescita di 199 nuovi casi rispetto a ieri, i malati di Coronavirus in Italia. Secondo il nuovo bilancio reso noto oggi dal Dipartimento della Protezione civile, tra gli attualmente positivi, 1.479 sono ricoverati nelle terapie intensive, con una decrescita di 22 pazienti sempre rispetto a domenica; 16.823 quelli ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, con un decremento di 419 pazienti. Sono, invece, 81.678, pari all’82% degli attualmente positivi, i pazienti in isolamento domiciliare asintomatici o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 195 in più e portano il totale a 29.079. Il numero complessivo di guariti e dimessi sale, inoltre, a 82.879, con un incremento di 1.225 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio (qui la mappa dei contagi) i casi attualmente positivi sono: 37.307 in Lombardia, 15.562 in Piemonte, 8.984 in ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - il bollettino della Protezione civile : malati 99.980 (-199 da ieri) - morti 29.079 (+195) - guariti 82.879 (+1.225). Tra i positivi l'82% non ha sintomi

Coronavirus - il bollettino della Protezione civile : malati 99.980 (-199 da ieri) - morti 29.079 (+195) - guariti 82.879 (+1.225). Tra i positivi l'82% non ha sintomi

Coronavirus - i dati : andamento stabile rispetto ai giorni scorsi - ma malati scendono sotto quota 100mila (Di lunedì 4 maggio 2020) Sono attualmente 99.980, con una decrescita di 199 nuovi casi rispetto a ieri, idiin Italia. Secondo il nuovo bilancio reso noto oggi dal Dipartimento della Protezione civile, tra gli attualmente positivi, 1.479 sono ricoveratiterapie intensive, con una decrescita di 22 pazienti sempre rispetto a domenica; 16.823 quelli ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, con un decremento di 419 pazienti. Sono, invece, 81.678, pari all’82% degli attualmente positivi, i pazienti in isolamento domiciliare asintomatici o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 195 in più e portano il totale a 29.079. Il numero complessivo di guariti e dimessi sale, inoltre, a 82.879, con un incremento di 1.225 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio (qui la mappa dei contagi) i casi attualmente positivi sono: 37.307 in Lombardia, 15.562 in Piemonte, 8.984 in ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, 174 morti in un giorno, dato più basso da oltre 1 mese. Oltre 81 mila guariti, 1.740 più di ieri. In… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Turchia i guariti superano i malati #coronavirus - Corriere : In Italia 195 morti in un giorno. I malati attuali scendono sotto quota 100 mila Il bollettino - stefano_6000 : RT @rtl1025: ?? Sono 82.879 le persone guarite in Italia da #coronavirus, 1.225 in più di ieri. I contagiati salgono a 211.938, + 1.221. Son… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Il numero dei malati da coronavirus scende sotto 100 mila -