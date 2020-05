FNTA Anpac-Anav-Anp | “inspiegabile” cancellazione volo Alitalia Roma-New York

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) –, organizzazione che raggruppa i sindacati del personale navigantee Anp, ha appreso ieri domenica 3 maggio la notizia della chiusura, temporanea, da parte di, del voli AZ 608/609-New, ultima tratta di lungo raggio ancora esistente della compagnia, peraltro proprio in contemporanea all’avvio della Fase 2 dell’emergenza Covid-19 indicata dal Governo e dalle Regioni come il momento dell’inizio della ripresa. A nome del personale navigante– affermano i sindacati – è necessario puntualizzare che si ritiene tale decisione assolutamente inspiegabile e non condivisibile, sia in termini commerciali – ricordiamo che, oltre al traffico passeggeri esiste al momento una forte domanda di cargo – che di opportunita`, poiche´ cosi` si privano i cittadini italiani ...