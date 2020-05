Emigratis, Pio e Amedeo spiegano perché non ci sarà la nuova stagione (Di lunedì 4 maggio 2020) Emigratis, tornano in onda le repliche e Pio e Amedeo tornano a parlare di una eventuale nuova stagione Ci sarà una nuova stagione di Emigratis? Stasera torna in onda il programma di Pio e Amedeo, che però è ufficialmente finito. Rivedremo le puntate dalla terza stagione in poi e qualche fan potrebbe essere investito da … L'articolo Emigratis, Pio e Amedeo spiegano perché non ci sarà la nuova stagione proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 4 maggio 2020), tornano in onda le repliche e Pio etornano a parlare di una eventualeCi sarà unadi? Stasera torna in onda il programma di Pio e, che però è ufficialmente finito. Rivedremo le puntate dalla terzain poi e qualche fan potrebbe essere investito da … L'articolo, Pio eperché non ci sarà laproviene da Gossip e Tv.

90Valla : RT @Emigratis: Il momento tanto atteso è arrivato ?? Pronti per rivedere insieme la avventure di Pio e Amedeo? Vi aspettiamo stasera, alle… - bnotizie : Emigratis, Pio e Amedeo spiegano perché non ci sarà la nuova stagione - SfideTv : RT @Emigratis: Il momento tanto atteso è arrivato ?? Pronti per rivedere insieme la avventure di Pio e Amedeo? Vi aspettiamo stasera, alle… - Zico21Gylmar : RT @Emigratis: Il momento tanto atteso è arrivato ?? Pronti per rivedere insieme la avventure di Pio e Amedeo? Vi aspettiamo stasera, alle… - vane___96 : RT @Emigratis: Il momento tanto atteso è arrivato ?? Pronti per rivedere insieme la avventure di Pio e Amedeo? Vi aspettiamo stasera, alle… -