Coronavirus, notizie incoraggianti dall’Umbria: la regione entra nella Fase 2 con zero contagi (Di lunedì 4 maggio 2020) La regione Umbria rende noto che anche oggi (come ieri) si registrano zero contagi sul totale dei tamponi effettuati. Questi i dati al momento disponibili e aggiornati alle ore 8 di lunedì 4 maggio: complessivamente 1.394 persone (invariato) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 230 (- 6).I guariti sono 1094 (+ 4); risultano 49 clinicamente guariti(- 4); i deceduti sono 70 (+ 2). Dei 1.394 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 69 (- 2); di questi 13 ( invariato) sono in terapia intensiva.Le persone in isolamento domiciliare sono 747 (- 43); sempre alla stessa data, risultano 16.156 (+ 56) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 del 4 maggio, sono stati effettuati 39.094 tamponi (+ 271).L'articolo Coronavirus, notizie incoraggianti dall’Umbria: la regione entra nella Fase 2 con zero ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - ottime notizie dal vaccino italiano : gli anticorpi bloccano il virus - “individuati i 2 più promettenti - test sull’uomo dopo l’estate”

