Coltivar piante a suon di musica e ritrovarsi col vicinato felice

(Di lunedì 4 maggio 2020) Lafa bene allo spirito, e non è una novità, ma fa molto bene anche allee, fortunatamente, ai vicini. Ne è convinta Sofia Panizza, coltivatrice di erbe di montagna dell'Alta Val di Sole. A Vermiglio, piccolo borgo tra il Parco Nazionale dello Stelvio e Passo Tonale, ai piedi della Presanella, questa signora porta avanti - anche in piena emergenza Coronavirus - una coltivazione di arnica, camomilla, fiordaliso e tante altre erbe di montagna a colpi di: jazz, rock, classica qualsiasima rigorosamente diffusa alla frequenza di 432 hertz.Il principio di bioenergetica applicato alle, racconta Sofia, avrebbe trovato anche un avallo in ambito universitario. Nella sua visione, i benefici dellasulle pianete si ripercuotono poi anche sui prodotti derivati, cosmetici e alimentari, che rispondono ai gusti di appassionati e turisti ...

