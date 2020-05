Benji e Fede svelano qualche anticipazione del loro libro ‘Naked’, e Federico Rossi confessa di aver attraversato un periodo di depressione (Di lunedì 4 maggio 2020) Benjamin Mascolo e Federico Rossi si sono conosciuti da giovanissimi, e nel tempo sono diventati Benji e Fede, un duo apprezzatissimo e affermato soprattutto tra gli adolescenti che conta all’attivo un successo radiofonico dietro l’altro, tanti premi di riconoscimento, concerti su concerti e folle di fan pronti a tutto per incontrarli. Oggi, dieci anni dopo il loro primo incontro, i due musicisti hanno scelto con gran sorpresa di separarsi, e in un libro uscito il 5 maggio e intitolato Naked hanno deciso di raccontare i motivi che li hanno portati a questa decisione. Una decisione peraltro che come anticipato anche alle pagine di VanityFair.it è stata tutt’altro che presa a cuor leggero: Benji: “Resta grande rispetto, amicizia e fratellanza. Il vero amico non è quello che devi per forza vedere tutti i giorni ma quello che quando hai ... Leggi su isaechia Benji e Fede confessioni : liti - separazione - soldi - Bella - Paola - depressione

Benji & Fede si mettono (davvero) a nudo : «Separarsi vuol dire crescere»

Ultime Notizie dalla rete : Benji Fede Benji & Fede, il duo più amato basta duo ma rimaniamo fratelli Giornale di Sicilia Benji & Fede si raccontano: dal libro "Naked" all'ultimo concerto

Benji & Fede, l'addio dopo 10 anni di successi: "Ma rimaniamo fratelli"

Doveva essere un giorno speciale, quello di oggi. Un live all'Arena di Verona per salutare i fan. Già, perché Benji & Fede, il duo più amato dalle teenager, dopo 10 anni di successi, di dischi d'Oro e ...

