Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2020 ore 13 | 30

(Di domenica 3 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 3 MAGGIOORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1– NAPOLI CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI RIMAMENDO SULLA A1NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE PER UN VEICOLO IN PANNE TRA FERENTINO ED ANAGNI IN DIREZIONEA ZAGAROLO DAL 4 MAGGIO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE IN CORSO VITTORIO EMANUELE PER LAVORI DI RESTAURO DI PALAZZO ROSPIGLIOSI A FRASCATI PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE PREVISTA ISTITUTIZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO CON IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA CATONE, VIA LUIGI CANINA E VIA ANGELO CELL NEI DUE SENSI DI MARCIA A MARINO MODIFICHE AL PIANO VIABILE DEL TERRITORIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA CALATAFIMI E VIA DEI MILLE DAL 4 AL 6 MAGGIO IN FASCIA ORARIA 8 – 17.30 ...