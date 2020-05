Theo Hernendez | Al Milan hanno importante | ho tanto per crescere Maldini punto di

Leggi su 90min

(Di domenica 3 maggio 2020) "È un momento difficile per tutti, l’ho preso con rassegnazione. Dobbiamo pensare soprattutto alla nostra salute e a quella delle nostre famiglie. Seguiamo le indicazioni fornite e aspettiamo con ansia e pazienza che la situazione possa tornare alla normalità". Lo dice, terzino del, nella lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Intervista esclusiva a#Hernandez: “#, ti riporto in alto. Qui ho tutto per. Stare con #Ibrahimovic è un dono”...