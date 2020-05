Meteo NAPOLI: SOLEGGIATO, arriva un po' di CALDO (Di domenica 3 maggio 2020) Il Meteo su NAPOLI si presenterà buono fin da domenica, poi l'anticiclone consoliderà la stabilità con temperature in aumento verso valori da tarda primavera. Domenica 3: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 15°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche 26 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. Lunedì 4: sereno. Temperatura da 14°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord 6 Km/h, raffiche 23 Km/h. Zero Termico: circa 3100 metri. Martedì 5: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 14°C a 22°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 28 Km/h. Zero Termico: circa 3800 metri. Mercoledì 6: poco nuvoloso, ventoso a tratti. ... Leggi su meteogiornale Meteo Napoli oggi venerdì 1 maggio : cieli nuvolosi

San Gennaro, a Napoli si rinnova il miracolo del sangue nel Duomo deserto

Nel Duomo di Napoli, deserto e a porte chiuse per il rischio contagio da Covid-19, si è ripetuto il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. L'annuncio alle 19.04 è stato dato dall'arciv ...

