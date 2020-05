Mediaset, Sabatini: "Serie A prenda esempio da Premier e Bundes, non dalla Ligue 1" (Di domenica 3 maggio 2020) Così Sandro Sabatini, giornalista e conduttore Mediaset, intervenuto nel corso di 'Microfono Aperto' su Radio Sportiva: "Per la conclusione in anticipo dei campionati nazionali serve che la UEFA detti delle linee guida per l& ... Leggi su tuttonapoli Sabatini - omaggio al Benevento : diretta Mediaset con la maglia giallorossa (Di domenica 3 maggio 2020) Così Sandro, giornalista e conduttore, intervenuto nel corso di 'Microfono Aperto' su Radio Sportiva: "Per la conclusione in anticipo dei campionati nazionali serve che la UEFA detti delle linee guida per l& ...

Così Sandro Sabatini, giornalista e conduttore Mediaset, intervenuto nel corso di 'Microfono Aperto' su Radio Sportiva: "Per la conclusione in anticipo dei campionati nazionali serve che la UEFA detti ...

Sabatini: "Allenamenti individuali anche a tutela di quei calciatori minori che non hanno parco a casa come Ronaldo"

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, ha parlato a Radio Radio. Ecco quanto evidenziato da romanews.eu: “Se si vuole ripartire a fine coronavirus non si parte mai. Si parte a fine vaccino. Il fatto d ...

