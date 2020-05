"L'ho messa solo per te". Botteri, Striscia colpita e affondata: si presenta così in diretta da Fazio (Di domenica 3 maggio 2020) Giovanna Botteri si collega in diretta con Fabio Fazio a Che tempo che fa. Dalla Cina la giornalista appare su Rai2 dopo le grandi polemiche per un servizio di Striscia la Notizia sulla Botteri, che per qualcuno era da ascrivere addirittura al ‘body shaming'. L'inviata si presenta a Fazio con la giacca: “L'ho messa per te”, scherza facendo un chiaro riferimento alla faida che si è scatenata sul suo aspetto. “Ti ringrazio molto - risponde il conduttore di Che tempo che fa - ma tu sei sempre elegante. Non è la giacca che ti fa elegante, sei tu che fai elegante la giacca, anche quando il chroma key ti fa i capelli verdi”. Leggi su liberoquotidiano Promesse d’amore e non solo : tutti i messaggi sui camici dei medici anti Covid

Coronavirus - parroco di Novara si organizza : a messa solo prenotandosi sul web

Giancarlo Magalli - Adriana Volpe punge : «Pace solo annunciata sui giornali. Nessuna telefonata o messaggio» (Di domenica 3 maggio 2020) Giovannasi collega in diretta con Fabio Fazio a Che tempo che fa. Dalla Cina la giornalista appare su Rai2 dopo le grandi polemiche per un servizio dila Notizia sulla, che per qualcuno era da ascrivere addirittura al ‘body shaming'. L'inviata sia Fazio con la giacca: “L'hoper te”, scherza facendo un chiaro riferimento alla faida che si è scatenata sul suo aspetto. “Ti ringrazio molto - risponde il conduttore di Che tempo che fa - ma tu sei sempre elegante. Non è la giacca che ti fa elegante, sei tu che fai elegante la giacca, anche quando il chroma key ti fa i capelli verdi”.

vaticannews_it : #26aprile #PapaFrancesco prega per chi è triste perché è solo o è senza lavoro e non sa quale sarà il suo futuro… - cecchettialessi : @GiuseppeConteIT Dentro l’autobus massimo 16 persone ma in un locale di 40mq solo 1 per volta. Per il funerale mass… - nonloso_____ : senti gozzi la smetti per favore non è possibile che io sto messa così solo perché ti sei degnata di farti vedere un minuto #gaiagozzi - Diffidato_ : Torino è e sarà sempre solo granata. ?? - Interminato : @vespergeist @irombeach Ma guarda che questo ci sta pure; ma per credere nella vita eterna devono passare da scemen… -

Ultime Notizie dalla rete : messa solo Il Papa prega per i sacerdoti ei medici che danno la vita Vatican News Coronavirus, parte la Fase2 il 4 maggio: fabbriche aperte, ristoranti chiusi. Spostamenti per sport anche in auto: ecco cosa cambia

Le regole stabilite dal governo: si può far visita agli affetti stabili: sono tali i parenti fino al sesto grado ma non gli amici. C’è un protocollo per le messe Parte la “Fase2”, da domani tornano al ...

La Salve sulla soglia della cattedrale per un abbraccio virtuale alla città e alla diocesi di Alessandria

ALESSANDRIA. Alla fine il simulacro della Salve, la Patrona di Alessandria e della Diocesi, è stato portato sulla soglia della cattedrale. Al termine della celebrazione a porte chiuse, oggi, domenica ...

Le regole stabilite dal governo: si può far visita agli affetti stabili: sono tali i parenti fino al sesto grado ma non gli amici. C’è un protocollo per le messe Parte la “Fase2”, da domani tornano al ...ALESSANDRIA. Alla fine il simulacro della Salve, la Patrona di Alessandria e della Diocesi, è stato portato sulla soglia della cattedrale. Al termine della celebrazione a porte chiuse, oggi, domenica ...