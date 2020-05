“Ho avuto un infanzia difficile | chiedevo l’elemosina e non mi vergogno a dirlo” | l’ex

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 3 maggio 2020) In tanti sono abituati a vederlo come una star, uno showman. Ma Patrice Evra, ex difensore di Manchester United e Juventus tra le altre, non ha sempreuna vita facile, anzi. Ad ammetterlo è stato lo stesso classe 1981 ai microfoni del Podcast ufficiale dei Red Devils: “Non ho problemi a dire che houn’. Avevo molti fratelli e sorelle e vivere per strada non era facile. Ricordo che mio fratello Dominic lavorava da McDonald’s. Una volta ci sono andato quando era in pausa e mi ha dato lui del cibo. Non ho paura a dirlo. Non miad ammettere che mi è capitato di chiedere l’elemosina. Mi sono spesso fermato nei negozi e quando passavano le persone spessose potevano darmi qualcosa, un pound. A volte davano soldi, a volte no. Volevo solo comprare un panino. È stato un momento”. Ma ...