Gruppo FS | Trenitalia e Associazioni Consumatori a confronto su Fase 2

Leggi su quifinanza

(Di domenica 3 maggio 2020) (Teleborsa) – Le azioni intraprese dalFS per la ripartenza nella2 sono illustrate in un video-fra, che ha visto coinvolti i direttori delle divisioni Long Haul e Regionale, Paolo Attanasio e Sabrina De Filippis, della società di trasporto di Ferrovie dello Stato e i rappresentanti delle. Video incontro riproposto su FSNews, Testata giornalistica on line delFS. Elencati e condivisi nel dettaglio tutti i provvedimenti messi a punto in ottemperanza alle disposizioni governative previste per la progressiva ripresa degli spostamenti in treno dopo la forte riduzione dell’offerta commerciale durante il lockdown da Covid-19. Molti di questi già attivati da febbraio dalle società delFS, a partire dagli interventi di sanificazione e igienizzazione secondo scrupolosi protocolli ...