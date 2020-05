Giornata mondiale per la libertà di stampa, ma non in Iran (Di domenica 3 maggio 2020) Arriva puntuale come ogni anno la Giornata mondiale per la libertà di stampa il prossimo 3 maggio dopo essere stata proclamata per la prima volta nel 1993 dall’Assemblea generale dell’Onu. Una Giornata che rappresenta l’occasione per informare i cittadini, che ancora oggi ci sono paesi in cui la libertà di stampa non è garantita, in cui i giornalisti subiscono pressioni, accuse, condanne e frequenti arresti. È il caso dell’Iran che nel rapporto annuale di Reporter Senza Frontiere del 2020, viene classificato nella posizione 173 in una lista di 180 paesi. Soprattutto negli ultimi mesi si sono riscontrati numerosi casi di soppressione dell’informazione, a volte di mera disinformazione. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, infatti, la gestione della veicolazione delle notizie è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano Giornata mondiale del tonno - WWF : “La lunga lotta per la sopravvivenza del tonno rosso nel Mediterraneo”

Giornata Mondiale del Tai Chi e del Qui Gong e Coronavirus

Inail - insediamento cda in Giornata mondiale salute e sicurezza sul lavoro (Di domenica 3 maggio 2020) Arriva puntuale come ogni anno laper la libertà diil prossimo 3 maggio dopo essere stata proclamata per la prima volta nel 1993 dall’Assemblea generale dell’Onu. Unache rappresenta l’occasione per informare i cittadini, che ancora oggi ci sono paesi in cui la libertà dinon è garantita, in cui i giornalisti subiscono pressioni, accuse, condanne e frequenti arresti. È il caso dell’che nel rapporto annuale di Reporter Senza Frontiere del 2020, viene classificato nella posizione 173 in una lista di 180 paesi. Soprattutto negli ultimi mesi si sono riscontrati numerosi casi di soppressione dell’informazione, a volte di mera disinformazione. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, infatti, la gestione della veicolazione delle notizie è stata ...

amnestyitalia : #3maggio Nella Giornata mondiale per la libertà di stampa ricordiamo l'art. 19 della Dichiarazione universale dei d… - Europarl_IT : Oggi è la giornata mondiale della libertà di stampa. Libertà di espressione e pluralismo sono diritti fondamentali… - vaticannews_it : #3maggio #giornata mondiale per le #vocazioni. La Chiesa invita a pregare per chi decide di servire il Signore con… - Veronicamd84 : RT @ROBZIK: #3maggio #WorldPressFreedomDay È la Giornata Mondiale della libertà di stampa. Un pensiero a chi rischia la vita, la tortura o… - Allotti : RT @edizionimulino: Oggi #3maggio è la Giornata Mondiale della #LibertàdiStampa Pierluigi @Allotti ha scritto un bel libro, 'La libertà di… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata mondiale Giornata Mondiale vocazioni: chiamati ad un vero sì Vatican News 3 maggio, Giornata Mondiale della Libertà di Stampa. Martella: informazione libera e professionale decisiva per formare opinione pubblica consapevole

Il messaggio di Andrea Martella, sottosegretario all’Editoria pubblicato da Articolo 21 in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa. Ci sono giornate che non sono semplici ricorrenze.

Giornata mondiale per la libertà di stampa, ma non in Iran

Arriva puntuale come ogni anno la Giornata mondiale per la libertà di stampa il prossimo 3 maggio dopo essere stata proclamata per la prima volta nel 1993 dall’Assemblea generale dell’Onu. Una giornat ...

Il messaggio di Andrea Martella, sottosegretario all’Editoria pubblicato da Articolo 21 in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa. Ci sono giornate che non sono semplici ricorrenze.Arriva puntuale come ogni anno la Giornata mondiale per la libertà di stampa il prossimo 3 maggio dopo essere stata proclamata per la prima volta nel 1993 dall’Assemblea generale dell’Onu. Una giornat ...