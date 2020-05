Coronavirus | Toti | ‘ciascuno faccia il suo dovere e insieme ce la faremo’

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 3 maggio 2020) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Domani la stagione dei divieti lascerà il passo alla stagione delle regole e della responsabilità. L’Italia deve ripartire e i cittadini non possono vivere di sussidi, che per altro non arrivano, come qualcuno vorrebbe, trasformando il reddito di cittadinanza, già fallito, in un’elemosina Covid. I liguri, con orgoglio, vogliono vivere del loro lavoro. In sicurezza”. Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni. “Il governo -aggiunge- sa benissimo che la maggioranza delle ordinanze regionali non solo sono perfettamente legittime, ma sono indispensabili per eliminare ingiustizie sui territori e limitare qualche pasticcio fatto proprio da un Decreto confuso e spesso poco comprensibile. Da Roma mi aspetto piuttosto di sapere cosa si pensa di fare per i bambini, ...