Coronavirus | Sibilia | ' Salvini dovrà rispondere di nomine sanità lombarda'

(Di domenica 3 maggio 2020) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Matteopoliticamente di tutte lefatte nella, in particolare di quelle fatte nelle case di riposo come Il Trivulzio". Lo scrive su Facebook Carlo, deputato M5S e sottosegretario all'Interno. "È da codardi ed è vigliacco -aggiunge- scaricare la responsabilità sui tecnici e sugli operatori:dia risposte sulla delibera dell'8 marzo firmata da Fontana e Gallera, dia risposte sulladei dirigenti responsabili della gestione della; e delle case di riposo. La responsabilità politica di quelleè sua in qualità di segretario della Lega".

generacomplotti : RT @infoitsport: LIVE - Coronavirus, Spadafora: 'Ridicolo chi parla di complotto contro la A'. Lega Serie A: 14 giungo ultima data utile pe… - generacomplotti : RT @infoitsport: LIVE - Coronavirus, Spadafora: 'Ridicolo chi parla di complotto contro la A'. Lega Serie A: 14 giungo ultima data utile pe… - wam_the : LND, sospensione attività prolungata fino al 18 maggio dal presidente Sibilia - BlunoteWeb : #Coronavirus: #CosimoSibilia, ‘In #SerieD protocollo impossibile da attuare’ - asvelasca : RT @contrasti_sport: ?? Rischiamo di perdere il #Calcio migliore: fatto di campo e di secondi lavori, di passione e sacrificio, di realtà te… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sibilia

Il Sannio Quotidiano

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – "Matteo Salvini dovrà rispondere politicamente di tutte le nomine fatte nella sanità lombarda, in particolare di quelle fatte nelle case di riposo come Il Trivulzio". Lo scr ...A due mesi e mezzo dall’ultima partita, la Lucchese non conosce ancora quale decisioni verranno prese in merito al destino del girone A della Serie D. Se verosimilmente solo la Serie A mantiene una pi ...