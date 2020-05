Stabilimenti a numero chiuso e costosi adeguamenti | nel Lazio il mare sarà per pochi e

Leggi su italiasera

(Di sabato 2 maggio 2020) Già nelle precedenti stagioni, tra passaggi a‘chiusi’ – spesso abusivamente – spiagge abbandonate a se stesse e mancanza dei servizi igienici primari, sul litorale laziale la possibilità di trascorrere una giornata alera ad appannaggio deglie dei loro ‘esosi’ prezzi, tali da trasforil budget per una vacanza in Calabria, in un solo mese di abbonamento con ombrellone e cabina, in qualsiasi tratto di costa compreso fra Santa Marinella ed il Circeo. Ora poi, con l’avvento del coronavirus, ed un futuro ancora incerto per l’imminente stagione balneare, per i ‘poveri cristi’, l’eventuale di portare i figli a fare il bagno per sfuggire alle temperature proibitive dell’estate romana, divengono ancora più remote. ‘’ agli ingressi degli ...