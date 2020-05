Le foto di natura più belle del «GDT Nature Photographer of the Year 2020» (Di sabato 2 maggio 2020) Il vincitore assoluto del GDT Nature Photographer of the Year 2020, il premio della German Society for Nature Photography si chiama Peter Lindel che vince con la foto di una «normalissima» lepre europea scattata davanti a casa, a nord di Dortmund in Germania. «È una regione che ha poco da offrire rispetto ad alcuni luoghi della fotografia naturalistica internazionele», dicono dalla Society, ma «in questi tempi in cui tutti sono invitati a rimanere a casa, il soggetto classico di una lepre assume un significato speciale, ed è anche il primo passo per un’esplorazione attenta di una singola specie o una regione». La fotografia in sè è bellissima e dimostra che la luce cambia ogni cosa, anche una «normalissima» lepre. Leggi su vanityfair Aurora Ramazzotti - bellezza tutta al naturale su Instagram (Foto)

Ha vinto la foto di una lepre, scattata da Peter Lindel nei campi davanti a casa, a nord di Dortmund. La dimostrazione che la bellezza è sotto i nostri occhi anche dove non pensiamo che sia.

