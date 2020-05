L’auto si spezza in due: gravi mamma e figlia dopo l’incidente spaventoso (Di sabato 2 maggio 2020) L’auto spezzata in due, divelta sull’asfalto dopo l’impatto violentissimo con un’altra vettura. Un incidente tremendo quello che si è verificato venerdì mattina, primo maggio, nel Foggiano, e che ha visto coinvolte una mamma con la figlia. È successo lungo la strada Statale 89 che collega San Severo e Apricena intorno alle ore 12,30. Due le auto coinvolte nello schianto: una Fiat Punto e una utilitaria che si sono scontrate in un violento impatto in cui sono rimaste gravemente ferite le due. mamma e figlia erano a bordo della minicar che si è praticamente spezzata in due nello schianto. Immediato l’intervento dei soccorsi. Il personale sanitario del 118 e gli agenti della polizia stradale e i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso che serviranno alla ricostruzione di quanto accaduto si sono precipitati sul posto. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 2 maggio 2020) L’autota in due, divelta sull’asfaltol’impatto violentissimo con un’altra vettura. Un incidente tremendo quello che si è verificato venerdì mattina, primo maggio, nel Foggiano, e che ha visto coinvolte unacon la. È successo lungo la strada Statale 89 che collega San Severo e Apricena intorno alle ore 12,30. Due le auto coinvolte nello schianto: una Fiat Punto e una utilitaria che si sono scontrate in un violento impatto in cui sono rimaste gravemente ferite le due.erano a bordo della minicar che si è praticamenteta in due nello schianto. Immediato l’intervento dei soccorsi. Il personale sanitario del 118 e gli agenti della polizia stradale e i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso che serviranno alla ricostruzione di quanto accaduto si sono precipitati sul posto. ...

