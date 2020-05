Kim riappare in pubblico tra dubbi e misteri (Di sabato 2 maggio 2020) Sunchon è una città di quasi 300mila abitanti, situata a una cinquantina di chilometri a nord di Pyongyang, nella provincia del Pyongan Meridionale. Se non l’avete mai sentita nominare non dovete preoccuparvi, visto che è salita agli onori delle cronache occidentali per la prima volta soltanto lo scorso gennaio. Quattro mesi fa, nel giorno dell’Epifania, Kim Jong Un visitava il cantiere della fabbrica di fertilizzanti fosfatici Sunchon per promuovere l’industria chimica nordcoreana contro la ”pressione economica di forze ostili”. Nella sua prima ispezione dell’anno il Grande Leader, di fronte al grande complesso industriale – i cui lavori di costruzione erano rimasti incompiuti per ”problemi scientifici e tecnologici” – dichiarava che quello era un ”importante progetto”, pensato per ... Leggi su it.insideover Corea del Nord - Kim Jong-un riappare in pubblico : mistero finito?

Corea del Sud - dopo tre settimane riappare in pubblico Kim Jong-un

Kim Jong-un riappare in pubblico. Per Tmz era morto (Di sabato 2 maggio 2020) Sunchon è una città di quasi 300mila abitanti, situata a una cinquantina di chilometri a nord di Pyongyang, nella provincia del Pyongan Meridionale. Se non l’avete mai sentita nominare non dovete preoccuparvi, visto che è salita agli onori delle cronache occidentali per la prima volta soltanto lo scorso gennaio. Quattro mesi fa, nel giorno dell’Epifania, Kim Jong Un visitava il cantiere della fabbrica di fertilizzanti fosfatici Sunchon per promuovere l’industria chimica nordcoreana contro la ”pressione economica di forze ostili”. Nella sua prima ispezione dell’anno il Grande Leader, di fronte al grande complesso industriale – i cui lavori di costruzione erano rimasti incompiuti per ”problemi scientifici e tecnologici” – dichiarava che quello era un ”importante progetto”, pensato per ...

MediasetTgcom24 : Corea del Nord, Kim Jong-un riappare in pubblico dopo tre settimane #CoreadelNord - Agenzia_Ansa : Il leader nordcoreano Kim Jong-un riappare in pubblico dopo tre settimane all'inaugurazione di una fabbrica di fert… - repubblica : Corea del Nord, media Kim Jong-un riappare in pubblico dopo 20 giorni [aggiornamento delle 23:45] - THxHYPERURANION : RT @flpsq: Kim non muore si rivede - tulipesel : RT @flpsq: Kim non muore si rivede -