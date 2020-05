I Giochi GRATIS di Maggio 2020 (Di sabato 2 maggio 2020) Nuovo mese ricco di Giochi GRATIS per PC e Console, rilasciati dalle varie software house per ammazzare il tempo in un periodo in cui si è costretti alla quarantena a causa del Coronavirus. In questo articolo vogliamo riassumervi tutti i Giochi GRATIS del mese, dove scaricarli e per quali piattaforme. Inutile dirvi che l’articolo potrebbe essere aggiornato nel corso del mese con nuovi Giochi. Giochi GRATIS di Maggio 2020: Dove scaricarli Iniziamo ricordandovi che fino al 10 Maggio alle 19:00 potete scaricare GRATIS Pac-Man Championship Edition 2 su PC e console. Sempre su PC FX Interactive vi offre la possibilità di scaricare GRATIS Runaway A Road Adventure tramite il sito web ufficiale, dovrete registrarvi e scaricare l’apposito software. Epic Games continua a regalare Giochi come ogni settimana, questa volta è il turno di Amnesia The Dark ... Leggi su gamerbrain I giochi gratis di maggio 2020

Arrivano i PlayStation Plus di maggio 2020 : annunciati i giochi PS4 gratis

Ufficiali i Games With Gold di maggio 2020 : nuovi giochi gratis per Xbox (Di sabato 2 maggio 2020) Nuovo mese ricco diper PC e Console, rilasciati dalle varie software house per ammazzare il tempo in un periodo in cui si è costretti alla quarantena a causa del Coronavirus. In questo articolo vogliamo riassumervi tutti idel mese, dove scaricarli e per quali piattaforme. Inutile dirvi che l’articolo potrebbe essere aggiornato nel corso del mese con nuovidi: Dove scaricarli Iniziamo ricordandovi che fino al 10alle 19:00 potete scaricarePac-Man Championship Edition 2 su PC e console. Sempre su PC FX Interactive vi offre la possibilità di scaricareRunaway A Road Adventure tramite il sito web ufficiale, dovrete registrarvi e scaricare l’apposito software. Epic Games continua a regalarecome ogni settimana, questa volta è il turno di Amnesia The Dark ...

SipDailydeals50 : RT @XANTARMOB: ANDROID - i giochi e le app in offerta (agg. 02/05/2020) - XANTARMOB : ANDROID - i giochi e le app in offerta (agg. 02/05/2020) - riprovaci : 18 tra app, giochi e icon pack temporaneamente gratuiti per Android - offertegdt : Copia unica! FLOTILLA (inglese) per la prima volta in offerta speciale a tempo, con sconto del 20% e spese gratis s… - AdrianaMarello : Alcune persone non impazziscono mai. Che vite davvero orribili devono condurre. Cruciverba gratis Italiano — Giochi… -