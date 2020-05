Google inserisce Live Non è la d’Urso fra le “serie horror” consigliate

(Di sabato 2 maggio 2020) Se in questa quarantena state cercando nuove serie da vedere e siete alla ricerca di qualcosa di horror,Italia ha inserito fra le suggerite una al 100% italiana prodotta da Mediaset con protagonista Barbara d’Urso:Non è la d’Urso. Un bug che ha scatenato l’ilarità dei social che si sono visti la faccia della d’Urso fra la locandina di Castle Rock e quella di Van Helsing. Io così quando ho seriamente provato a cercare su‘serie horror’: Ecco alcuni tweet: Ragazzi stavo cercando una serie tv horror da scaricare e tra le opzioni mi è uscita anche questa perché??? pic.twitter.com/obYAEGXKY6 — Caosdiluna (@menameehh) April 16, 2020 Scoprire che se sucerchi “serie horror” tra le proposte esce– Non è la D’urso mi ha svoltato la giornata#noneladurso ...

