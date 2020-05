“Dito nel sedere ad Inzaghi? Neqrouz esce allo scoperto e risponde: “Ecco perché lo facevo” (Di sabato 2 maggio 2020) “Il dito nel sedere di Neqrouz fu un’esperienza devastante. Era una delle prime partite e mi dissero che lui lo aveva già fatto con altri ma io non me lo aspettavo. Inizia la partita, mi viene vicino, tocco il primo pallone e lui mi dà una botta sui coglioni da sotto. Mi giro e gli dico: ‘ma stai a scherzà? Ma che stai facendo?’. A fine primo tempo chiesi a Lippi di sostituirmi altrimenti gli avrei dato una gomitata. Mi aveva reso nervoso non riuscivo. Poi al ritorno però avevo caricato Montero… su un angolo sento bada bum! E Neqrouz finisce per terra”. E’ Pippo Inzaghi ad averlo raccontato qualche giorno fa in una diretta Instagram con Vieri. Ma, a ‘ilgallettoweb’, è arrivata la risposta di Neqrouz su quell’episodio: “Ho riso come un pazzo quando mi hanno mandato quel video. ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 2 maggio 2020) “Il dito neldifu un’esperienza devastante. Era una delle prime partite e mi dissero che lui lo aveva già fatto con altri ma io non me lo aspettavo. Inizia la partita, mi viene vicino, tocco il primo pne e lui mi dà una botta sui coglioni da sotto. Mi giro e gli dico: ‘ma stai a scherzà? Ma che stai facendo?’. A fine primo tempo chiesi a Lippi di sostituirmi altrimenti gli avrei dato una gomitata. Mi aveva reso nervoso non riuscivo. Poi al ritorno però avevo caricato Montero… su un angolo sento bada bum! Efinisce per terra”. E’ Pippoad averlo raccontato qualche giorno fa in una diretta Instagram con Vieri. Ma, a ‘ilgallettoweb’, è arrivata la risposta disu quell’episodio: “Ho riso come un pazzo quando mi hanno mandato quel video. ...

