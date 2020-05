Coronavirus, oltre 207.000 casi totali in Italia. Fontana, ‘Dal 4 maggio via nostre restrizioni’. Riaprono i set a Roma – DIRETTA (Di sabato 2 maggio 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia16.50 – Riaprono i set cinematografici a Roma A Roma si è deciso di riaprire i set cinematografici. L’annuncio è arrivato dal governatore Zingaretti. 15.25 – In Francia prorogata emergenza sanitaria In Francia l’emergenza sanitaria è stata prorogata fino al prossimo 24 luglio. La scadenza iniziale era fissata al 23 maggio. 12.30 – Arcuri, ‘da metà giugno 4 milioni di mascherine al giorno’ “Tra 10 giorni inizia la produzione di mascherine con le macchine che abbiamo contribuito a realizzare, a meta’ giugno le nostre macchine produrranno 4 milioni di mascherine al ... Leggi su newsmondo Coronavirus - matrimoni - vacanze. Oltre un milione di cancellazioni. Come essere rimborsati?

Coronavirus - Cida - “Oltre 21mila persone on line per prima ora maratona manager”

Coronavirus - la Biogem ha processato oltre 1000 tamponi in 3 giorni (Di sabato 2 maggio 2020) Allarmein, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in16.50 – Riaprono i set cinematografici a Roma A Roma si è deciso di riaprire i set cinematografici. L’annuncio è arrivato dal governatore Zingaretti. 15.25 – In Francia prorogata emergenza sanitaria In Francia l’emergenza sanitaria è stata prorogata fino al prossimo 24 luglio. La scadenza iniziale era fissata al 23. 12.30 – Arcuri, ‘da metà giugno 4 milioni di mascherine al giorno’ “Tra 10 giorni inizia la produzione di mascherine con le macchine che abbiamo contribuito a realizzare, a meta’ giugno lemacchine produrranno 4 milioni di mascherine al ...

virginiaraggi : Oltre 18mila cittadini hanno scelto la procedura online per presentare la domanda per il Bonus Affitto, un contribu… - virginiaraggi : #coronavirus A Roma tra giovedì e ieri, Primo maggio, eseguiti oltre 20mila controlli da agenti Polizia locale: 97… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Il bilancio dei morti negli Stati Uniti ha superato oggi quota 60.000: è quanto emerge dal conteggio… - VITAnonprofit : Per l’emergenza coronavirus a rischio chiusura il 30% delle scuole paritarie - maurizi58472343 : RT @benq_antonio: 'AVV EDOARDO POLACCO guida una battaglia contro i decreti #Conte' Oltre mille cittadini in tutti i Comuni #Italia.. Si st… -