‘Uomini e Donne’: l’opinione di Chia sulla puntata del 1/05/20 (Di venerdì 1 maggio 2020) Chi legge abitualmente il nostro blog sa che più volte, nel corso degli anni, ho cercato di dare la buona fede a Gemma Galgani, tentato di credere alla sua spasmodica ricerca di emoSSSioni e pensato che fosse abbastanza sfortunata coi propri pretendenti, dei furbetti in cerca di qualche inquadratura su Canale 5 alle cui studiatissime moine lei finiva con l’abboccare sistematicamente, per poi piangere lacrime amare qualche tempo dopo. Nonostante l’asticella dei suoi standard si alzasse pericolosamente di stagione in stagione – passando da un vetusto Ennio Zingarelli ad un più energico Remo Proietti per poi arrivare all’indimenticato Giorgio Manetti, in un evidente tracollo anagrafico inversamente proporzionale alla sua crescente autostima – tutto sommato era plausibile che una alla sua età si sentisse parecchio sola e che cercasse ... Leggi su isaechia ‘Uomini e Donne’ - Giulia Montanarini racconta emozionata : “Sono anni che sognavo di diventare mamma!”. E svela come ha scoperto di essere in dolce attesa

