Coronavirus | spostamenti da regione a regione? Solo con contagio pari a 0 2

RegioneER : #Coronavirus, nuova ORDINANZA: dal 4 MAGGIO, obbligo MASCHERINE. RIAPRONO PARCHI e GIARDINI, BIBLIOTECHE e CIMITERI… - sole24ore : Coronavirus, dal 4 maggio spostamenti tra regioni anche per tornare al domicilio o alla residenza: si teme nuovo es… - Corriere : Vacanze e spostamenti tra Regioni: solo con l’indice di contagio a 0,2 - NicolettaTonell : RT @RegioneER: #Coronavirus, nuova ORDINANZA: dal 4 MAGGIO, obbligo MASCHERINE. RIAPRONO PARCHI e GIARDINI, BIBLIOTECHE e CIMITERI. Sì atti… - 06_jenky : RT @RegioneER: #Coronavirus, nuova ORDINANZA: dal 4 MAGGIO, obbligo MASCHERINE. RIAPRONO PARCHI e GIARDINI, BIBLIOTECHE e CIMITERI. Sì atti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus spostamenti

Corriere della Sera

Milano coronavirus. Fermi tutti fino al 4 maggio “È importante che tutti si ricordino che fino a domenica sono in vigore le restrizioni previste nella cosiddetta ‘Fase 1’. Parchi e aree verdi non sono ...ROMA Il timore del contraccolpo economico al Sud, definito dai governatori «devastante». E poi la spinta pressante dei presidenti di centrodestra che si sono rivolti direttamente al Quirinale. In mezz ...