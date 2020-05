Coronavirus | il bilancio del 1° maggio | 269 i morti | calano ancora i ricoverati e le

LegaSalvini : CORONAVIRUS, SALVINI ATTACCA: SENZA I VOTI DELLA LEGA OGGI GOVERNO NON AVEVA LA MAGGIORANZA A PALAZZO MADAMA MAGGIO… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Il bilancio dei morti negli Stati Uniti ha superato oggi quota 60.000: è quanto emerge dal conteggio… - repubblica : ?? Coronavirus, il bilancio del 30 aprile: record di guariti, oltre 4600. I morti scendono sotto i 300 - serenel14278447 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, Il bilancio dei morti negli Stati Uniti ha superato oggi quota 60.000: è quanto emerge dal conteggio aggio… - lillydessi : Coronavirus, Protezione civile: 269 decessi, 2.304 guariti, 608 malati in meno -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bilancio

la Repubblica

I guariti superano i malati effettivi, in discesa i casi attivi ma non solo: tante le buone notizie arrivate dal bollettino coronavirus dell’Emilia Romagna di ieri e c’è attesa per i dati dell’1 maggi ...Sono 2765 le persone attualmente positive al Coronavirus in tutta la Provincia di Verona (numeri in forte calo -77 persone positive in 24 ore). Sono invece 39 i casi totali in più rispetto al giorno p ...