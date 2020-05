Calciomercato Inter, pronto il pano per Chiesa: 30-40 milioni più Nainggolan (Di venerdì 1 maggio 2020) Calciomercato Inter: Marotta vuole bruciare la Juve e arrivare per primo a Federico Chiesa. Ecco il piano del club nerazzurro Federico Chiesa è il grande obiettivo di mercato dell’Inter. Marotta non vuole farsi anticipare dalla Juve e starebbe progettando un piano per sbaragliare la concorrenza. Secondo Tuttosport nell’affare tra Inter e Fiorentina potrebbe entrare il nome di Nainggolan, profilo che piace molto ai viola. Difficilmente il Ninja rimarrà a Cagliari o sarà tenuto in considerazione da Conte e così potrebbe essere girato alla Fiorentina per arrivare a Chiesa. Secondo il quotidiano torinese l’idea di Marotta è offrire 30-40 milioni cash più il belga. Difficile, invece, riuscire a inserire anche Dalbert (il club toscano dovrebbe riscattarlo per 12 milioni). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato Inter : obiettivi Kumbulla e Vertonghen - ecco la strategia dei nerazzurri

