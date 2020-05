Britney Spears dà fuoco a casa per errore, sua madre la smaschera: “L’ha già fatto altre due volte” (Di sabato 2 maggio 2020) Oops I Did It Again in tutti i sensi per Britney Spears, reduce da un barbecue non voluto nella palestra di casa sua. Come ci ha svelato qualche giorno fa via Instagram, un po’ di mesi fa la Spears ha dato accidentalmente fuoco alla palestra di casa perché si era scordata di spegnere due candele. Alla luce di ciò una fanpage della cantante, bazzicando online, ha ritrovato uno stralcio di dichiarazione di sua mamma in cui racconta di come Britney, tempo prima, aveva dato fuoco alla casa per colpa di due candele. “Britney è andata a New York per quattro giorni con Jenny, una sua amica, e facevano shopping tutti i giorni. Una di quelle sere è tornata a casa ed ha trovato un vero disastro. Britney aveva lasciato le candele accese ed il muro aveva preso fuoco, l’hanno dovuto spegnere i pompieri”. Un aneddoto che risalirebbe ai primi anni ... Leggi su bitchyf Britney Spears con due candele da fuoco alla casa - il racconto della star fa impazzire i fan

