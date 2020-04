Tutti i pazienti sviluppano anticorpi contro il coronavirus (Di giovedì 30 aprile 2020) (immagine: Getty Images)L’aura di mistero che circonda Covid-19 inizia finalmente a diradarsi. È possibile diventare immuni alla malattia una volta guariti. O quanto meno, è finalmente certo che sviluppa anticorpi specifici contro il virus. Un processo normale nel caso di quasi tutte le malattie infettive note, ma che non si poteva dare per scontato nel caso di un nemico così sfuggente. Il merito della scoperta va a un gruppo di ricerca cinese, che ha pubblicato su Nature Medicine i risultati di uno studio sierologico su 285 pazienti, in cui si dimostra per la prima volta che Tutti i malati (almeno tra quelli analizzati dai ricercatori) sviluppano anticorpi, o più precisamente immunoglobuline specifiche, contro Sars-Cov-2 nel corso della malattia. Un raggio di luce, che riaccende le speranze almeno su due fronti: l’affidabilità dei test ... Leggi su wired Coronavirus - buone notizie : “Tutti i pazienti sviluppano gli anticorpi”. La conferma da uno studio

