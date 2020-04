Torta patate e cacio | piatto unico o contorno saporito? Curiose?

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 30 aprile 2020) Laè una ricetta davvero sublime e versatile, potrete servirla come, prepararla come aperitivo o antipasto o utilizzarla come, per una cena in famiglia. Sta di fatto che questo tubero è amatissimo da grandi e piccini e ben si accompagna al gustodei latticini di ogni tipo e specie. In più si prepara in velocità e potrete utilizzare questo gâteau anche come “svuota frigo”, inserendo, al posto di quelli elencati, gli avanzi di formaggio di cui disponete, una volta ben grattugiati.? Iniziamo!: ingredienti e preparazione. Per il vostro gâteau, dovrete disporre di: grana padano o parmigiano reggiano, 70 g asiago stagionato (o formaggio a pasta dura,), 70 g, 1 kg pesate crude e con la buccia latte, 5 cucchiai rosmarino, 1 rametto salvia, 4 ...