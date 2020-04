Spadafora | «Se si trova un accordo | ok | altrimenti decreteremo stop al calcio»

(Di giovedì 30 aprile 2020) Il ministro dello Sport, Vincenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mi manda Raitre. “Bisogna lanciare un appello alla Lega Serie A per finire polemiche e scontri. Io penso che ildebba essere un veicolo di gioco, leggerezza, passione e non dividerci”. Il Ministro ha continuato: “Se il Comitato tecnico scientifico troverà una sintesi e unper il protocollo con la Figc riprenderanno gli allenamenti riprenderanno e forse anche il campionato.sarà il governo a decretare la chiusura del campionato per motivi di emergenza. Anche creando quelle condizioni affinché il mondo delpaghi meno danni possibili, al pari di tutte le filiere produttive del Paese”. Il governo si assumerà le sue responsabilità, ha detto. “Ci prenderemo le nostre responsabilità e faremo in modo che anche ...

Nel mondo del calcio regna il caos. Tra le decisioni del Governo e le parole del Ministro dello Sport Spadafora ancora non si trova una linea univoca per giungere ad una decisione definitiva. Anzi, co ...Spadafora, il Ministro dello Sport è tornato a parlare in merito ad una possibile ripresa del calcio italiano «Secondo me bisogna lanciare un appello alla Lega di Serie A per mettere fine a tutte ques ...