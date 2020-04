Mario Rui: “All’inizio è stata dura, ma adesso ci sentiamo e ci alleniamo tanto” (Di giovedì 30 aprile 2020) Il difensore del Napoli Mario Rui, è stato intervistato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss “Ho tanta voglia di ripartire e ricominciare a fare quello che amo è tantissima. Sono lunghi due mesi, ma ora ci sono cose più importanti. Dobbiamo fare sacrifici per riprendere il prima possibile. Mi auguro che il calcio possa ripartire, è un bene per i calciatori ma anche per tutti. Mi auguro possa ripartire il prima possibile. Ci alleniamo ogni giorno, dal balcone di casa nostra al garage e con ciò che ci indica il club. Ci prepariamo per la ripartenza. In garage porto qualche volta il pallone anche se non c’è tanto spazio. Faccio lavoro aerobico. Il Napoli era tornato il vero Napoli? “Sì, sicuramente stavamo facendo molto bene. Togliendo quella gara col Lecce, che è stata un contraccolpo importante, i ... Leggi su ilnapolista Mario Rui a KKN : "Gattuso bravo a creare gran feeling con noi! Tifosi? All'inizio è stata dura - ma ora mi appoggiano. Un appello per loro"

