Emilio Fede svela i dettagli del libro sulla sua vita: ‘Che figura di merda’ (Di giovedì 30 aprile 2020) Durante gli arresti domiciliari, Emilio Fede ha scritto un libro autobiografico intitolato Che figura di merda, in ricordo di una battuta detta fuorionda durante un’edizione del TG4, poi rilanciata e resa celebre da Striscia la Notizia. Il giornalista ha parlato del suo libro al settimanale Chi, svelando anche in che rapporti è adesso con l’ex premier Silvio Berlusconi. Il libro di Emilio Fede Emilio Fede ha da poco finito di scontare gli arresti domiciliari, dopo essere stato condannato in via definitiva lo scorso anno per il reato di favoreggiamento della prostituzione nell’ambito del processo Ruby bis. Come si legge su Il Fatto Quotidiano, l’ex direttore del TG4 ha svelato in un’intervista a Chi come ha trascorso questo periodo di detenzione: “Ho finito da poco di scontare gli arresti domiciliari per il caso Ruby bis, ma non ... Leggi su thesocialpost Emilio Fede racconta “Che figura di merda” : “Ho scritto il mio libro agli arresti domiciliari. Quando muoio ricordatemi come il più bravo di tutti”

In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, Emilio Fede ha detto la sua su alcuni colleghi, criticandone uno in particolare: Mario Giordano.

L'ex direttore del Tg4 Emilio Fede racconta senza peli sulla lingua in un'intervista pubblicata dal settimanale Chi, che anticipa il suo nuovo libro, "Che figura di merda"

