BCE alza lo scudo: tassi fermi e acquisti illimitati (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Comitato direttivo della BCE ha deciso di tenere fermi i tassi e ha confermato il maxi programma di acquisti (Pepp) da 750 miliardi varato in risposta alla pandemia di coronavirus, che sarà condotto “in maniera flessibile” sia per la durata, che per il tipo di titoli e per i paesi coinvolti. Ma – “se necessario e per tutto il tempo richiesto” – la Bce è anche pronta ad aumentare le dimensioni di questo programma, oltre ad essere “pronta nel caso ad aggiustare tutti i suoi strumenti” per adattarsi allo scenario di inflazione. In risposta alla pandemia di coronavirus, per mantenere la liquidità del mercato e assicurare i flussi di credito all’economia, il Consiglio direttivo della Bce ha deciso inoltre “allentare ulteriormente” le condizioni sulle aste Tltro3, con la possibilità per gli ... Leggi su quifinanza La BCE alza il tiro : tassi ai minimi e nuova liquidità ma non basta

Aiuti di Stato - l’Ue alza il tetto : “Fino a 800mila euro per ogni impresa”. E la Bce dà più flessibilità alle banche sui prestiti garantiti

Coronavirus - la mossa della Bce fa rialzare le Borse Ue : Milano apre a +4 - 4%. Lo Spread si abbassa sotto i 200 punti (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Comitato direttivo della BCE ha deciso di teneree ha confermato il maxi programma di(Pepp) da 750 miliardi varato in risposta alla pandemia di coronavirus, che sarà condotto “in maniera flessibile” sia per la durata, che per il tipo di titoli e per i paesi coinvolti. Ma – “se necessario e per tutto il tempo richiesto” – la Bce è anche pronta ad aumentare le dimensioni di questo programma, oltre ad essere “pronta nel caso ad aggiustare tutti i suoi strumenti” per adattarsi allo scenario di inflazione. In risposta alla pandemia di coronavirus, per mantenere la liquidità del mercato e assicurare i flussi di credito all’economia, il Consiglio direttivo della Bce ha deciso inoltre “allentare ulteriormente” le condizioni sulle aste Tltro3, con la possibilità per gli ...

PasqualeVacca12 : RT @gr_grim: Si alza l'Italia, si alza la Francia...ma anche la Germania. Sta facendo di più la BCE per far crollare l'euro che tutti i 'so… - teoago72 : @SkyTG24 Lo spread si abbassa se la BCE acquista titoli di Stato. Quindi se si alza è per Lagarde non compra . - MilanoFinanza : La Bce alza lo scudo anti-rating - stefanoedo : RT @AlexanderNevs19: @IononDevo Certo, meglio tirare a campare che tirare le cuoia. Fino a quando? La BCE alza la pressione spread lentame… - AlexanderNevs19 : @IononDevo Certo, meglio tirare a campare che tirare le cuoia. Fino a quando? La BCE alza la pressione spread lent… -

Ultime Notizie dalla rete : BCE alza La BCE alza il tiro: tassi ai minimi e nuova liquidità ma non basta Il Messaggero ursula von der leyen

Il Recovery Fund per sostenere la ricostruzione dei Paesi devastati dall' epidemia resta un cantiere aperto. La Commissione dovrebbe alzare il velo solo 13 maggio sulla sua proposta ai governi europei ...

La BCE alza il tiro: tassi ai minimi e nuova liquidità ma non basta

(Teleborsa) - Nuove misure espansive sono state annunciate dalla BCE, che mette a punto misure selettive "non convenzionali" per sostenere le condizioni di liquidità del sistema finanziario europeo. L ...

Il Recovery Fund per sostenere la ricostruzione dei Paesi devastati dall' epidemia resta un cantiere aperto. La Commissione dovrebbe alzare il velo solo 13 maggio sulla sua proposta ai governi europei ...(Teleborsa) - Nuove misure espansive sono state annunciate dalla BCE, che mette a punto misure selettive "non convenzionali" per sostenere le condizioni di liquidità del sistema finanziario europeo. L ...