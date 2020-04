Viminale | controlli ai bar e alle fermate E Sileri | amici tra i congiunti

Viminale : Superati i 15 milioni di controlli per garantire il rispetto delle misure anti #COVID19. Le verifiche delle Forze d… - Viminale : Misure anti-#Covid_19, quasi 400.000 controlli il #23aprile: ??283.500 persone ??107.350 esercizi/attività. Dall'… - ikegolfer : RT @CheHardship: Coronavirus, Viminale al lavoro su Fase 2: modulo, congiunti e controlli RAFFORZO IL MIO “ANDATE A CAGARE” - IlFattoNisseno : Coronavirus, Viminale al lavoro su Fase 2: modulo, congiunti e controlli - positanonews : Controlli nei locali e mezzi pubblici: il piano del Viminale per la sicurezza nella fase 2 tra le #news… -

Ultime Notizie dalla rete : Viminale controlli

Il Messaggero

Persone in attesa davanti a un negozio di frutta aperto a Milano, 16 Marzo 2020. Sono salite a 665.480 le persone controllate dall'11 al 15 marzo dalle Forze di polizia per verificare il rispetto dell ...Cambia ancora il modulo di autocertificazione per gli spostamenti. E’ la quinta versione da quando sono state introdotte le misure di contenimento per coronavirus al punto che molti cittadini non se l ...