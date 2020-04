Scoperte 35 molecole nella lotta al Covid-19: tra loro anche l'drossiclorochina (Di mercoledì 29 aprile 2020) Alessandro Ferro Grazie ai calcolatori messi a disposizione dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ed al progetto della Sybilla Biotech, si sono Scoperte 35 nuove molecole che potrebbero essere fondamentali per una cura al Covid-19. "Prospettive promettenti". Tra le molecole c'è anche l'idrossiclorochina, già utilizzata su oltre mille pazienti in Italia. C'è una bella notizia: sono state Scoperte ben 35 molecole che potrebbero essere efficaci contro il Coronavirus. Il prestigioso risultato è stato raggiunto da Sibylla Biotech, spin-off dell’Infn (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), dell’Università di Perugia e dell’Università di Trento. I risultati sono stati già pubblicati sul sito specializzato ArXiv. La scoperta Le 35 molecole, selezionate tra altre 9mila, potrebbero essere determinanti per ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - scoperte 35 molecole potenzialmente efficaci. “Dati liberamente accessibili per i test”

Scoperte 35 molecole per combattere il virus SarsCoV2

