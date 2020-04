Salvini: “Governo con Renzi? Bufale. Gli italiani stanno dimostrando enorme pazienza” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Matteo Salvini smentisce l’ipotesi di un Governo con Matteo Renzi: “Sono solo Bufale”. ROMA – L’ipotesi di un governo tra Renzi e Salvini è stata smentita direttamente dal leader leghista ai microfoni di La7Gold: “Secondo lei – risponde alla domanda del giornalista l’ex ministro dell’Interno – con la crisi che stiamo attraversando, siamo qui a fare grandi manovre. Nei prossimi giorni cercheremo di essere più incisivi per far ascoltare la voce dei cittadini, presidieremo il Parlamento, perché ormai le promesse agli italiani sono state tante“. Salvini sugli italiani: “stanno dimostrando di avere tanta pazienza” Matteo Salvini è ritornato anche sugli italiani: “Le manifestazioni dei commercianti saranno composte ed educate. I cittadini stanno dimostrando di avere tanta ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Salvini : “Governo ascolti il nostro piano o basta concordia”

