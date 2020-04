Netflix aderisce all'Anica (Di mercoledì 29 aprile 2020) La piattaforma streaming Netflix ha fatto domanda per aderire all'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali. Netflix ha presentato la sua richiesta di iscrizione all'Anica: è il passo naturale nell'ambito del costante dialogo che si è svolto negli ultimi mesi, a partire dall'incontro a Roma lo scorso anno tra il fondatore della piattaforma streaming Reed Hastings e il Presidente dell'Associazione Francesco Rutelli. I rappresentanti di Netflix parteciperanno dunque a partire da oggi all'attività dell'Anica, al Consiglio Cinema, Audiovisivo e Digitale e ai suoi Comitati impegnati in questa fase di grande trasformazione dell'ecosistema Cine-audiovisivo. Particolare impegno sarà dedicato alla condivisione di proposte per migliorare ulteriormente la regolamentazione in Italia, nell'interesse di creatività, produzioni e ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 aprile 2020) La piattaforma streamingha fatto domanda per aderire all'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali.ha presentato la sua richiesta di iscrizione all': è il passo naturale nell'ambito del costante dialogo che si è svolto negli ultimi mesi, a partire dall'incontro a Roma lo scorso anno tra il fondatore della piattaforma streaming Reed Hastings e il Presidente dell'Associazione Francesco Rutelli. I rappresentanti diparteciperanno dunque a partire da oggi all'attività dell', al Consiglio Cinema, Audiovisivo e Digitale e ai suoi Comitati impegnati in questa fase di grande trasformazione dell'ecosistema Cine-audiovisivo. Particolare impegno sarà dedicato alla condivisione di proposte per migliorare ulteriormente la regolamentazione in Italia, nell'interesse di creatività, produzioni e ...

