Guerra (Oms): Coronavirus è un mostro, non si sa che altro può causare (Di mercoledì 29 aprile 2020) Guerra (Oms): Coronavirus è un mostro, non si sa che altro può causare. Il morbo non attacca soltanto i polmoni ma tutto il nostro sistema “Il Coronavirus è un mostro“. Così il direttore aggiunto dell’Oms Ranieri Guerra in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Parlando del morbo che sta mietendo migliaia di vittime in tutto … L'articolo Guerra (Oms): Coronavirus è un mostro, non si sa che altro può causare proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - l'allarme di Ranieri Guerra (Oms) : «È un mostro aggressivo e lo conosciamo ancora poco»

Guerra (Oms) : «Non so se sarà possibile riaprire il campionato»

